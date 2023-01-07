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Haberler Gündem 7 Ocak 2023 Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

7 Ocak 2023 Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da heyecan haftanın son çekilişi ile sona eriyor. Haftada 3 kez Sisal Şans tarafından düzenlenen Sayısal Loto sonuçları saat 21.30'da belli olacak. İşte 7 Ocak 2023 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 07.01.2023 - 21:14 | Güncelleme: ABONE OL
7 Ocak 2023 Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren
HABERTURK.COM

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında geri sayıma geçildi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar 21.30'da belli olacak. Şanslı numaraların açıklanmasının ardından şans oyunu tutkunları için sorgulama süreci başlamış olacak. İşte 7 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 7 OCAK 2023

Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat 21.30'da belli olacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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