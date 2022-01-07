Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşıyor. Güncel vaka sayıları 70 bine dayandı.

Bakan Koca ise resmi Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada; "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda." dedi.

İşte güncel koronavirüs tablosuna dair ayrıntılar...

7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlamadı.

6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 6 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

EN GÜNCEL KORONAVİRÜS VERİLERİ İÇİN TIKLA

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 1001 vaka tespit edilirken, bu, günlük bazda en yüksek rakam olarak kayda geçti.

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1841 artışla 833 bin 989'a yükseldi.

İngiltere'de 200 ordu mensubu, Kovid-19 nedeniyle personel sıkıntısının yaşandığı başkent Londra'daki hastanelerde görev yapacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan gece kulüpleri, geçici olarak aşı merkezlerine dönüştürüldü.

Avustralya'da ülkenin en büyük eyaleti Yeni Güney Galler (NSW), ülkede günlük vaka sayıları en yüksek seviyeye ulaştığı için bazı Kovid-19 kısıtlamalarını geri getirdiğini duyurdu.

Fransa'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 261 bin 481 yeni vaka kaydedildi.