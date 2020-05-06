7 Mayıs'taki Dolunay burçları nasıl etkileyecek?

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Mayıs ayına enerjik ve canlı başlamıştınız sevgili Koç burçları… Bu durum yeni haftada da devam ediyor. Bu haftanın en önemli olayı ise 7 Mayıs’ta Akrep burcunda meydana gelecek Dolunay… Dolunay ile beraber, maddi konular ön planda olacak… Borçlarınızı kapatmak için bir yol bulabilirsiniz… Para konularında başkalarından destek görebilirsiniz… Yatırımlarınız daha hızlı sonuç verebilir. Aşk hayatınız ise şanslı etkiler barındırıyor. Partnerinizle aranızdaki çekimde artış gözükecek Dolunay ile beraber… Uzun süredir partnerinizle aranızda soğukluk olduğunu düşünüyorsanız bu hafta yakınlaşabilirsiniz. Yalnızlar için ise ani bir ilişki kapıda…