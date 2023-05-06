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7 Mayıs Pazar 2023 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, güzergahlar hangileri? Yarın Pazar günü trafiğe açık ve kapalı olan yollar nereler?

İstanbullular dikkat! 7 Mayıs günü bu yollar trafiğe kapalı olacak

Yarın yani Pazar günü İstanbul'da bazı noktalar trafiğe kapalı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek miting ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla sabah 07.00'den itibaren belirlenen bazı bölgelerde araç giriş çıkışına izin verilmeyecek. İşte, 7 Mayıs 2023 Pazar günü İstanbul'da trafiğe açık ve kapalı yollar...

Giriş: 06.05.2023 - 21:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yarın yani Pazar günü İstanbullular, trafik ve yol konusunda dikkatli olmak durumunda kalacaklar çünkü bazı güzergâhlar, yarın için trafiğe kapalı olacak.

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle, 7 Mayıs 2023 Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programı gerçekleştirilecek.

    Burada Cumhur İttifakı ile genel seçimlere girecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir miting düzenlenecek. Bu kapsamda İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, 7 Mayıs 2023 Pazar günü İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte, detaylar...

  • 7 MAYIS 2023 PAZAR İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

    Pazar günü gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programı nedeniyle aşağıdaki yollar sabah saat 07.00'den itibaren trafiğe kapalı olacak;

    - Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı,

    - Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak,

  • - Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları,

    - Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak,

    - Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatılacak.

  • 7 MAYIS 2023 PAZAR İSTANBUL'DA TRAFİĞE AÇIK YOLLAR HANGİLERİ?

    Anadolu Ajansı'nın haberine göre, programa katılacaklar, Basın Ekspres ve benzeri güzergâhlar fazla yoğun olacağından Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergâh olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanabilecek.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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