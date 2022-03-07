7 Mart anlık ve canlı verilerle 1 euro ne kadar? Euro kuru bugün ne kadar?

Ülkemizdeki ve dünyadaki önemli gelişmelerin döviz kurlarına etkisi merak ediliyor. Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere tüm gelişmeler sonucunda gözler döviz kurlarına çevrildi. Özellikle yatırımcılar ve ekonomi takipçileri euro düştü mü yükseldi mi sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Mart Pazartesi güncel euro kuru...

7 MART 2022 EURO KURU

7 Mart saat 12:50 itibariyle 1 euro 15,58 liradan işlem görüyor.