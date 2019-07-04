1 dakikada 30 bin TL'lik soygun!

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Hırsızlık çetesi üyeleri, İstanbul'dan Sakarya’nın Adapazarı İlçesine giderek, hem güvenlik kamerası hem de alarm sistemi bulunmayan GSM bayini gözüne kestirdi.

Bölgede keşif yapan çete 3 Temmuz günü sabah 04:00 sularında dükkanın önüne gelerek camı kırıp 1 dakikada 30 bin TL değerinde 7 cep telefonu ve 1 laptop’u alarak kayıplara karıştı.

PLAKA ÇALMIŞLAR

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonrası aralarında Van, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Giresun nüfusuna kayıtlı 5 kişinin bulunduğu aracın İstanbul’dan kiralandığı, araçla Sakarya’ya gelen hırsızlık çetesi üyelerinin aynı marka ve modelde başka bir otomobilin plakalarını çalarak kendi araçlarına taktığı ortaya çıktı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’da yapılan operasyonda aynı hırsızlık çetesinin üyesi olduğu tespit edilen 22 yaşındaki E.E. ve 27 yaşındaki B.Y. gözaltına alınarak Sakarya’ya getirilirken diğer 5 kişinin kimliklerinin belirlendiği ve yakalanmaları için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

SAKARYA’DA ASKERLİK YAPMIŞ

Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri devam eden 2 şüpheli ile yakalama kararı çıkartılan 5 şüphelinin hırsızlık için geldikleri sırada silah taşıdıkları da öğrenilirken daha önceden sabıkası olan şahısların kısa süre içerisinde adliyeye sevk edileceği belirtildi.