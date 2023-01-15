DHA

Batman'da dün gece saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. 7 kişiden sobayı söndürmeye çalışırken el ve ayakları yanan 2'si ise Batman´daki tedavilerinin ardından Diyarbakır´a sevk edildi.

Hilal Mahallesi 3722 Sokak´ta yaşayan Kerçin ailesi, gece saatlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Odadan çıkan dumanları gören aynı aileden 2 kişi, içeridekileri uyandırarak sobayı söndürmeye çalıştı. Bu sırada 2 kişinin el ve ayakları yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile üyeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. El ve ayakları yanan 2 kişi ise buradaki tedavilerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Merkezi´ne sevk edildi. Sağlık durumları iyi olan 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.