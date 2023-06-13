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Diyarbakır'da deprem hasarlı 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Kahramanmaraş depremleri sırasında Diyarbakır'da hasar gören 7 katlı bir bina yıkım sırasında yerle bir oldu. O anlar ise saniye saniye kaydedildi

Giriş: 13.06.2023 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
7 katlı bina yıkım sırasında yerle bir oldu! - En son haberler
DHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde depremde hasar alarak boşaltılan 7 katlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürüyor.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi, Doktor Sıtkı Göral Caddesi 58´inci Sokak'ta bulunan ve depremde hasar alarak boşaltılan 7 katlı Demir-6 Sitesi, dün kontrollü yıkım sırasında çöktü.

Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

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