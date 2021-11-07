Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde her gün güncel koronavirüs tablosu yayınlanıyor. Türkiye'nin bugünkü korona tablosuna göre vaka sayısında düşüş gözlemleniyor. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

7 KASIM KORONA TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu resmi Twitter hesabından yayınladı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması." dedi

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TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 374 artışla 754 bin 311’e yükseldi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana 41 bin 335 ile "en yüksek günlük vaka sayısı” kayıtlara geçti.

Avusturya'da 8 Kasım'dan itibaren kafe, restoran, kişisel bakım merkezleri, otel ve hastanelere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilerin girişine izin verilecek.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 764 yeni vaka tespit edildi.

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 793 kişinin hayatını kaybetmesiyle şimdiye kadarki "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçti.