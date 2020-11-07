İstanbulluların en büyük problemlerinden biri de su. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar özellikle hafta sonu yaşanacak su kesintilerini, su ve kanal arızalarını yakından takip ediyor. Peki 7 Kasım Cumartesi İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'ye göre 7 Kasım 2020 İstanbul su kesintileri...

7 KASIM 2020 İSTANBUL'DA YAŞANACAK SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Kemalpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.11.2020 08:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.11.2020 08:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah[Derbent Mah] Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.11.2020 10:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]