7 kadın hastaneye kaldırıldı! Hamamda zehirlenme!

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak'ta bulunan bir hamamın kadınlar bölümünde, bazı müşteriler fenalaştı.

AA'da yer alan haberi göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hamamdaki sudan zehirlendikleri iddia edilen 7 kadın, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede önlem alan ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) kıyafeti giyen itfaiye ekipleri, hamamda inceleme yaptı.