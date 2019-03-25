İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 106 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte ve kaçak alkol ticareti yapan suç örgütü ile ilgili, İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta 83 şüphelinin yakalanması için 106 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.