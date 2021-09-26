2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 7. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bugün oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ



24 EYLÜL CUMA

20:00 ALTAY 2-1 BEŞİKTAŞ

25 EYLÜL CUMARTESİ

25.09.2021 13:30 SİVASSPOR 4-0 FATİH KARAGÜMRÜK

25.09.2021 16:00 ANTALYASPOR 1-0 YENİ MALATYASPOR

25.09.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR 4-0 GAZİANTEP FK

26 EYLÜL PAZAR



13:30 GİRESUNSPOR 1-1 KAYSERİSPOR

16:00 BAŞAKŞEHİR FK 3-0 ÇAYKUR RİZESPOR

16:00 HATAYSPOR 1-2 FENERBAHÇE

19:00 GALATASARAY A.Ş. - GÖZTEPE

27 EYLÜL PAZARTESİ

20:00 KASIMPAŞA - KONYASPOR

20:00 TRABZONSPOR - ALANYASPOR

SÜPER LİG 7. HAFTA PUAN DURUMU