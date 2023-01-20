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7 gün sonunda bulunan engelli çoban, 2 ekmek ve palamutla hayata tutunmuş

Denizli'de 7 gündür aranan 37 yaşındaki engelli çoban Ali Sarıkavak'tan iyi haber geldi. Ormanlık alanda bulunan Sarıkavak'ın 2 ekmek ve meşe palamudu ile hayata tutunduğu ortaya çıktı.

Giriş: 20.01.2023 - 10:25 | Güncelleme: ABONE OL
7 gün sonunda bulunan engelli çoban, 2 ekmek ve palamutla hayata tutunmuş
İHA

Denizli’nin Kale ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli çoban, 7 gün sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Yanındaki 2 ekmeği can dostu köpeğiyle paylaşan çobanın, meşe palamudu ve doğadan bulduğu meyvelerle karnını doyurduğu, yağmur suyu birikintilerinden susuzluğunu giderdiği ortaya çıktı.

Olay, Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; zihinsel engelli Ali Sarıkavak (37), hayvanları otlatmak için 13 Ocak 2023 Cuma günü dağlık araziye gitti. Bir süre sonra hayvanların geri gelmesi üzerine Sarıkavak’tan haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, aldığı bilgiler doğrultusunda arama çalışması başlattı. Bölge halkı ve ekiplerin 7 gün boyunca yaptığı arama çalışması sonucunda 10 kilometre uzaklıktaki Beyağaç ilçesi Kapuz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

YAŞLI ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

7 gün sonra sağ salim bulunan çoban Ali Sarıkavak, kendisine ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. Kaç gündür oğlundan gelecek iyi bir haberi bekleyen yaşlı annenin, oğluyla kavuşmasında duygusal anlar yaşadı. Büyük sevinç yaşayan ailesiyle hasret gideren Sarıkavak, kendisi için hazırlanan sofrada karnını doyurdu.

DOĞADAN BULDUKLARIYLA BESLENMİŞ

Kaybolduğu gün yanındaki 2 ekmekle evden ayrılan Ali Sarıkavak, ekmeğini can dostu köpeğiyle paylaştığını, meşe palamudu ve doğadan bulduğu meyvelerle karnını doyurduğu, yağmur suyu birikintilerinden susuzluğunu giderdiğini anlattı. Daha fazla susuz kalmaya dayanamayan Sarıkavak'ın, arazide bir çobanın yanına giderek yardım istediği ortaya çıktı. Kendisine yardım eden çobanın ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından bulunan Sarıkavak'ın buluşmadaki neşeli tavırları yakınlarına tebessüm ettirdi.

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