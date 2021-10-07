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7 Ekim Perşembe Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı: Bugün TV'de neler var?

"Bugün TV'de neler var?" sorusunu araştırıyor. 7 Ekim Perşembe akşamını evde geçirecekler televizyon kanallarının günlük yayın akışını merak konusu oldu. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi, film ve yarışma programı televizyon ekranlarında seyircilerle buluşacak. 7 Ekim Perşembe Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

07.10.2021 - 14:01 | Güncelleme: ABONE OL
7 Ekim Perşembe Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı: Bugün TV'de neler var?

7 Ekim Perşembe günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 7 Ekim akşamı televizyon ekranlarında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Güldür Güldür, Bir Zamanlar Çukurova, Evlilik Hakkında Her Şey, Kocan Kadar Konuş, Camdaki Kız, MasterChef Türkiye gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11.35: Benim Adım Melek
15.15: Gönül Dağı
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
21.30: Yabancı Sinema/ Müttefik
23.50: Teşkilat
02.35: Benim Adım Melek

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00: Bir Başka Güzel

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10: Senin Hayatın

18.45: Show Ana Haber Canlı
20.00: Güldür Güldür
00.15: Yalancı
02.30: İçimizden Biri

04.30: Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

13.00: Gün Ortası

14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20: Esra Erol'da
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Bir Zamanlar Çukurova

00.20: Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01.40: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
03.55: Akıncı

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15: Gelinim Mutfakta
15.45: Ece Üner ile Susma
18.45: Kanal D Ana Haber
20.00: Camdaki Kız
00.15: Yargı
02.45: Gelinim Mutfakta
05.00: Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00: Kiralık Aşk
18.30: STAR HABER (Ana Haber)
20.00: Kocan Kadar Konuş

22.30:Kocan Kadar Konuş
00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan

03.00: Güzel Köylü

05.00: Kiralık Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim

16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20.00: Evlilik Hakkında Her Şey
23.00: Uzak Şehrin Masalı
02.00: Kanunsuz Topraklar

04.30: En Hamarat Benim

06.00: Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

11.15: MasterChef Türkiye
16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05.00: Dizi

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