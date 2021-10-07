Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde her gün güncel koronavirüs tablosu yayınlanıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısında yükseliş devam etti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

7 Ekim koronavirüs tablosu bu akşam saat 19.00'dan itibariyle açıklanması bekleniyor.

6 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu dün resmi Twitter hesabından yayınladı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "VAKA SAYILARI NEDEN DÜŞMÜYOR? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız." dedi

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 413 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,46 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 312 bin 875 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 787 bini, Hindistan'da 33 milyon 892 bini, Brezilya'da 21 milyon 499 bini ve İngiltere'de 8 milyon 6 bini geçti.

Virüs nedeniyle ABD'de bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılki toplam can kaybını geçti. Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, 1 Ocak’tan bu yana Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 353 bini aştı.

ABD’nin sağlık alanında faaliyet gösteren en büyük kuruluşlarından Kaiser Permanente, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 2 bin 200 kişinin ücretsiz izne çıkarıldığını duyurdu.

Ülkede bir kişi, Kovid-19 konusunda yanlış haberler yayarak halkta korku ve paniğe neden olduğu gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'li ilaç firması Moderna'nın kurucuları, Kovid-19 salgını döneminde ilk defa Forbes dergisinin en zenginler listesinde yer aldı.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde yaşayan yetişkinlerin yüzde 75'inden fazlasının Kovid-19'a karşı tam aşılandığını duyurdu.

İngiliz hükûmeti ülkede dar gelirlilerin desteklenmesi amacıyla verilen sosyal destekte salgın süresince uygulanan 20 sterlinlik artışı bugün itibarıyla sonlandırıyor.

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının 1991 yılı ve sonrasında doğanlarda kullanımının durdurulacağını duyurdu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Kovid-19 aşı sertifikası olanlar için özgürlüklerin genişletileceğini bildirdi.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da polis, hükûmetin Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkan yüzlerce kişiye müdahale etti.

Japonya, Kovid-19'un etkisindeki yerel turizm piyasasını canlandırmak için teşvik programı uygulamayı planlıyor. Hafta başında göreve gelen Kişida Fumio hükûmeti, geçen hafta sona eren olağanüstü hal (OHAL) sonrası "seyahate çık" kampanyası uygulamayı planlıyor.