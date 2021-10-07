Altın fiyatlarındaki dalgalanma ekonomi piyasalarının gündeminden düşmüyor. Hafta başında 500 liranın altına düşen gram altın 7 Ekim Perşembe günü 502,72 liradan işlem gördü. Güncel piyasalara göre çeyrek altın ise 821,73 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 7 Ekim 2021 güncel altın fiyatları