1994 İskoçya'sındaki iki arkadaşın, sıkıcı yaşamlarının en iyi gecesini yaşamak, yasadışı bir çılgınlığa katılmak için her şeyi riske attıkları, Brian Welsh imzalı Beats, gençliğin coşkusunu seyircilerle buluşturuyor. Belirsiz bir zamanda yaşayan bir adam limonata satmaya çalışırken bildiği dünyayı değiştirdiği, José Luis Cuerda’nın Bir Zaman Sonra/Some Time Later, Çin'in en büyük bestecilerinden Xian Xinghai'nin gerçek hayat hikayesinden uyarlanan, Xierzati Yahefu’nun Besteci/The Composer, Juris Kursietis’in çektiği, genç Letonyalı bir kasabın daha iyi bir hayat için gittiği Brüksel’de, Polonyalı bir suçlunun etkisi altına girmesini anlatan ve Cannes Film Festivali’nde "Director's Fortnight" kategorisinde ses getiren Oleg’in yanı sıra Sam de Jong’un, dansçı olma hayallerini sürdürürken kız kardeşlerini bir arada tutmak için sisteme karşı savaş yürüten bir genç kızı anlatan filmi Goldie de engelleri aşmanın ve ruhunu kaybetmemenin altını çiziyor. Film, Berlin Film Festivali’nde Kristal Ayı Ödülü’ne layık görülmüştü.

Bart Freundlich’in Kalküta'daki bir yetimhane müdürü ile bağışçısının farklı hayatlarını harmanlayan, Sundance Film Festivali’nde beğeni toplayan filmi Geçmişin Sırları/After The Wedding, tıbbi nakliye sürücüsü Vic, bir grup kabadayı, Rus bir boksör ve ALS'li genç bir kadını bir komedide toplayan Give Me Liberty / Bana Özgürlüğümü Ver, hemofili hastası bir çocuğa aşık olan genç Fernanda’nın hikayesini anlatan Ölümün Pençesinde / Sick, Sick, Sick, otizmli çocuk ve ergenlik çağındaki gençlerin eğitimciliğini üstlenen iki adamı temel alan, aynı zamanda festivalin açılış filmi olan The Specials, ve dünyanın yavaş yavaş yıkıma sürüklendiğine inanan genç bir adama odaklanan Parçacıklar / Particles da Dünya Sineması seçkisi kapsamında seyircilerini bekliyor.

Usta oyuncu Gérard Depardieu ve kışkırtıcı Fransız yazar Michel Houellebecq, deniz suyu terapi merkezindeki buluşmalarını temel alan Su Terapisi / Thalasso filmi, kuruluş tarafından uygulanan sağlık rejimini sürdürmeye çalışırken, olayların hızla rutinlerini bozuşunu gözler önüne seriyor. Usta yönetmen Werner Herzog’un dünya prömiyerini 72. Cannes Film Festivali’nde yapan filmi Aile Saadeti LTD./Family Romance, LLC filmi ise genç bir kızın babasıymış gibi davranmak için işe alınan bir adamın hikayesini takip ediyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşen 7. Boğaziçi Film Festivali’nde yılın önemli belgesellerinden bir seçki sunan Bi’ Dünya Belgesel bölümünde ise kült yönetmeni temel alan Andrey Tarkovsky: A Cinema Prayer / Andrey Tarkovsky: Sinemanın İzinde,Sundance Film Festivali'nde jüri özel ödül kazanan ve Makedonya’nın Oscar adayı olarak seçilen Bal Ülkesi / Honeyland, dünya prömiyerini Karlovy Vary Film Festivali’nde yapan Ölümsüz/Immortal, çok satan yazar Jordan Peterson'un hayatını anlatan Susturun Şu Adamı: Jordan Peterson’un Yükselişi / Shut Him Down: The Rise Of Jordan Peterson, Aboozar Amini imzalı Kabil, Rüzgarın Şehri/Kabul City in the Wind ve Oscar ödüllü Ron Howard’ın efsanevi opera sanatçısı Luciano Pavarotti’nin hayatını anlattığı biyografisi Pavarotti yapımları seyircilerin karşısına çıkacak.

21. YÜZYILIN KANAYAN YARASI BU SEÇKİDE

Mülteci hikayelerinin, göç ve yurtsuzluk temalarının konu edildiği Uzun Yürüyüş bölümünde ise ünlü sanatçı ve aktivist Ai Weiwei’nin Geride Kalanlar/The Rest, prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan Kalpler ve Kemikler/Hearts and Bones ile Filistin kökenli Ürdünlü yönetmen Dina Naser’in Ürdün'deki üç Suriyeli mültecinin dört yılını takip ettiği Küçük Canlar/Tiny Souls yapımları seyircilerin beğenisine sunulacak.