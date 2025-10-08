Habertürk
        Haberler Gündem Politika 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı | Son dakika haberleri

        7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen grup toplantısının ardından, AK Parti'ye katılan 7 belediye başkanına rozetlerini taktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:00
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

        Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'a, Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdülbaki Kara'ya, Bingöl Merkez Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek'e, Bingöl Merkez Ilıcalar Belde Belediye Başkanı Eşref Varol'a, Giresun Eynesil Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan'a, Muş Bulanık Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş'a ve Muş Bulanık Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı Abit Özdemir'e parti rozetlerini taktı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
