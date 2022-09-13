2022 av sezonu 1 Eylül'de başladı. Akdeniz'de avlanmayı bekleyenler ise 15 Eylül'ü bekliyor. Avcılar, tam suya inecekken yeni bir av yasağı haberi geldi. Peki, av yasağı getirilen deniz canlıları hangileri? İşte, ayrıntılar...

AVLANMA YASAĞI GETİRİLEN DENİZ CANLILARI HANGİLERİ?

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın önerisiyle 7 deniz canlısı koruma altına alındı. Bu 7 tür için avlama ve satış yasağı getirildi.

Büyük beyaz köpek balığı

Akdeniz mercanı

Sarı deniz salı

Beyaz deniz salı

Mor deniz salı

Beyaz çalı gorgonu

Deniz kulağı

Köpek balığı dışındaki canlı türleri, görünüşleri itibariyle dekorasyon olarak kullanılıyordu. Son gelişmelerden sonra artık bu canlılar ne avlanabilecek ne de satışı yapılabilecek.