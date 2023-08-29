7 aylık dış ticaret açığı 73.5 milyar dolar
Ocak-Temmuz döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.7'lik düşüşle 143 milyar 287 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 5 artarak 216 milyar 827 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 7 ayında dış ticaret açığı yüzde 18.1 artarak 62 milyar 279 milyon dolardan, 73 milyar 539 milyon dolara yükseldi
Giriş: 29.08.2023 - 10:21 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:21
Böylece 2023 Ocak-Temmuz döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.7'lik düşüşle 143 milyar 287 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 5 artarak 216 milyar 827 milyon dolara yükseldi.
Aylara göre dış ticaret, Temmuz 2023: