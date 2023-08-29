7 aylık dış ticaret açığı 73.5 milyar dolar

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Böylece 2023 Ocak-Temmuz döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.7'lik düşüşle 143 milyar 287 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 5 artarak 216 milyar 827 milyon dolara yükseldi.

Aylara göre dış ticaret, Temmuz 2023: