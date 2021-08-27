Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yurt dışına 5,5 milyar dolarlık binek otomobil satıldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 100'den fazla ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil gönderildi.
Binek otomobil ihracatı, bu dönemde 16 milyar 376 milyon 691 bin dolarlık otomotiv endüstrisinin dış satımından yüzde 33,7 pay aldı.
Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 5 milyar 103 milyon 420 bin dolar olan dış satım tutarı, bu senenin aynı döneminde yüzde 8 artışla 5 milyar 514 milyon 97 bin dolara yükseldi.
FRANSA'YA 1 MİLYAR DOLARLIK OTOMOBİL SATILDI
Binek otomobil ihracatında ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa yer aldı. Bu ülkeye ocak-temmuz dönemindeki dış satım, geçen yılın 7 ayına kıyasla yüzde 18,5 artarak 829 milyon 836 bin dolardan 983 milyon 608 bin dolara çıktı.
En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise İtalya oldu. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 434 milyon 168 bin dolarlık binek otomobil gönderilen İtalya'ya ihracat, 2021'in aynı aylarında yüzde 24,4 yükselişle 540 milyon 95 bin dolara ulaştı.
Üçüncü sıradaki Almanya'ya ise binek otomobil ihracatı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,17 düşüşle 511 milyon 764 bin dolardan 510 milyon 869 bin dolara geriledi.
Yılın 7 ayında Fransa, İtalya ve Almanya'ya bu alanda ihracat, toplam binek otomobil dış satımının yüzde 36,89'unu oluşturdu.
İhracatta, İspanya 470 milyon 680 bin dolarla 4'üncü, Birleşik Krallık 460 milyon 582 bin dolarla 5'inci, Polonya 284 milyon 589 bin dolarla 6'ncı, Mısır 234 milyon 787 bin dolarla 7'nci, Slovenya 197 milyon 374 bin dolarla 8'inci, ABD 179 milyon 600 bin dolarla 9'uncu, Belçika da 176 milyon 132 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.
İLK 10'UN 7'Sİ AVRUPA ÜLKELERİ
Binek otomobil dış satımında ilk 10 ülkeden 7'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu. Tunus, Irak, Japonya, Lübnan, Fransız Polinezyası ve Moldova'ya yüzde 100'ün üzerinde ihracat artışları kaydedildi.
Bu yılın 7 ayında yapılan binek otomobil dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre Tunus'a yüzde 129 artışla 30 milyon 746 bin dolara, Irak'a yüzde 117 artışla 28 milyon 188 bin dolara, Japonya'ya yüzde 114 artışla 8 milyon 270 bin dolara, Lübnan'a yüzde 170 artışla 4 milyon 827 bin dolara, Fransız Polinezyası'na yüzde 157 artışla 1 milyon 306 bin dolara, Moldova'ya ise yüzde 722 artışla 1 milyon 127 bin dolara çıktı.
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