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Haberler Televizyon 7 Aralık yayın akışı (Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV)

7 Aralık yayın akışı (Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV, Fox Tv): Bugün TV'de ne var?

7 Aralık Salı akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler ve filmler televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. "Bugün TV'de hangi diziler var?" sorusu dizi severlerin gündeminde. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi, film ve yarışma programı televizyon ekranlarında seyircilerle buluşacak. 7 Aralık 2021 Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

07.12.2021 - 17:11 | Güncelleme: ABONE OL
7 Aralık yayın akışı (Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV)

7 Aralık Salı günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 7 Aralık akşamı televizyon ekranlarında Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Destan gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30: Beni Böyle Sev
16.30: Seksenler

19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine

20.00: Masumlar Apartmanı
23.40: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
02.45: Masumlar Apartmanı
04.55: Seksenler

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10: Senin Hayatın

18.45: Show Ana Haber

20.00: Güldür Güldür Show
00.15: Üç Kuruş
02.45: Aziz
05.00: Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Destan
23.35: Destan

02.40: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

04.55: Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00: Gelinim Mutfakta

15.45: Ece Üner ile Susma

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü
23.00: Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü
02.15: Gelinim Mutfakta

04.30: Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00: Kiralık Aşk
18.45: Star Haber

20.00: Sana Söz
00.15: Kaderimin Oyunu
03.00: Sabahın Sultanı Seda Sayan
05.30: Kiralık Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim

16.00: Fulya ile Umudun Olsun

19.00: Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20.00: Evlilik Hakkında Her Şey
00.15: Kanunsuz Topraklar
03.00: Kamera Arkası
03.45: Yasak Elma

06.00: Kadın

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00: MasterChef Türkiye

00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05.00: Dizi

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