7 Aralık Salı günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 7 Aralık akşamı televizyon ekranlarında Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Destan gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.30: Beni Böyle Sev
16.30: Seksenler
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Masumlar Apartmanı
23.40: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
02.45: Masumlar Apartmanı
04.55: Seksenler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10: Senin Hayatın
18.45: Show Ana Haber
20.00: Güldür Güldür Show
00.15: Üç Kuruş
02.45: Aziz
05.00: Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20: Esra Erol'da
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Destan
23.35: Destan
02.40: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
04.55: Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00: Gelinim Mutfakta
15.45: Ece Üner ile Susma
18.45: Kanal D Ana Haber
20.00: Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü
23.00: Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü
02.15: Gelinim Mutfakta
04.30: Ece Üner ile Susma
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00: Kiralık Aşk
18.45: Star Haber
20.00: Sana Söz
00.15: Kaderimin Oyunu
03.00: Sabahın Sultanı Seda Sayan
05.30: Kiralık Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00: En Hamarat Benim
16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20.00: Evlilik Hakkında Her Şey
00.15: Kanunsuz Topraklar
03.00: Kamera Arkası
03.45: Yasak Elma
06.00: Kadın
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00: MasterChef Türkiye
00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05.00: Dizi
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