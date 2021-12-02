Sağlık-Sen tüm Türkiye'de 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Çarşamba günü iş bırakma eylemi yapacak. O günlerde özellikle kamu hastanelerinde poliklinik randevusu olanlar ise merak içerisinde "7 Aralık Salı ve 9 Aralık Çarşamba günü hastaneler açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Sağlık Sen'den yapılan açıklama ve merak edilen soruların cevabı...

TÜM TÜRKİYE'DE İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de iki gün iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

İşte Durmuş'un o açıklaması:

Tüm Türkiye’de 2 gün İŞ BIRAKIYORUZ ! Sağlık çalışanlarımızın haklarını savunmak için aldığımız Eylem Kararları aşağıdaki şekildedir.

"1- Antalya’da 3 grup halinde 3000 kişiyle gerçekleştireceğimiz Türkiye Buluşması Programları iptal edilmiştir.

2- 2 Aralık 2021 Perşembe günü Saat 16:00 itibari ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde Antalya’da bulunan 1.000 kişilik teşkilatımız ile basın açıklaması yapılacaktır.

3- 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günlerinde Tüm Türkiye’de iş bırakma eylemi yapılacaktır.

4- 7 Aralık Salı günü illerde iş bırakma eylemi ile birlikte şubelerimiz basın açıklaması yapacaktır.

5- 9 Aralık Perşembe günü iş bırakma eylemi ile birlikte, Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde tüm teşkilatımızın katılacağı basın açıklaması yapılacaktır"

SES VE TÜRK SAĞLIK-SEN'DE EYLEM YAPACAK

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise 3 Aralık Cuma günü tüm Türkiye’de işe 1 saat geç başlayacaklarını, pazartesi ise tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakacaklarını duyurdu.

Sağlık Emekçileri Sendikası da "2-3 Aralık tarihlerinde yapılacak eylem/etkinliklere tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve örgütlerini destek verme kararı aldı

HASTANELER KAPANACAK MI?

7 Aralık Salı ve 9 Aralık Çarşamba günü iş bırakma eylemi nedeniyle poliklinik hizmetleri ve acil servislerde aksamaların yaşanması beklenmekle birlikte herhangi bir kapanma veya randevu iptali kararı alınmadı. Yani 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Çarşamba günü hastaneler açık olacak.