Son dakika 7 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.Türkiyede son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

7 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu yayınladı.

6 ARALIK KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte hasta sayısı 6 bin 128 oldu. 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84'e ulaştı. Hasta sayısı 533 bin 198, vefat sayısı 14 bin 705, ağır hasta sayısı 5 bin 800, aktif hasta sayısı da 91 bin 251 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 66 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 66 milyon 231 bin 472'ye yükseldi.

ABD 14 milyon 772 bin 535 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Bu ülkeyi 9 milyon 608 bin 418 ile Hindistan, 6 milyon 534 bin 951 ile Brezilya, 2 milyon 402 bin 949 ile Rusya, 2 milyon 268 bin 552 ile Fransa, 1 milyon 699 bin 145 ile İspanya, 1 milyon 690 bin 432 ile İngiltere, 1 milyon 688 bin 939 ile İtalya, 1 milyon 454 bin 631 ile Arjantin, 1 milyon 352 bin 607 ile Kolombiya ve 1 milyon 156 bin 770 ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 524 bin 473 kişi yaşamını yitirdi, 45 milyon 812 bin 972 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.