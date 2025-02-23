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        Haberler Gündem Güncel 7 araca çarpınca mahalleli darp etti | Son dakika haberleri

        7 araca çarpınca mahalleli darp etti

        Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 7 arabaya çarptı. Kaçmaya çalışan sürücü mahalleli tarafından yakalanarak darp edildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 20:46 Güncelleme: 23.02.2025 - 20:46
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        7 araca çarpınca mahalleli darp etti
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        İHA'nın haberine göre; dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 370’inci sokakta yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen sürücü, park halinde bulunan 7 arabaya çarptı. Kazadan sonra panikleyen sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken de park halindeki araçlara çarptı.

        Mahalleli tarafından önü kesilerek yakalanan sürücü, mahalleli tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin alkollü sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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