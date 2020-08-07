İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 7 Ağustos corona virüs tablosu merak ediliyor.

7 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 7 Ağustos günlük koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.

6 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 798'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 14 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 798’e yükseldi. Bugün toplam 54 bin 494 test yapılırken, bin 153 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 237 bin 265 oldu. Bugün iyileşen bin 40 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 220 bin 546’ya yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 8,3, toplam ağır hasta sayısının ise 580 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu, “Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir” notuyla paylaştı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 711 bin 250´ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 979 bin 320´ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 12 milyon 171 bin 65´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 973 bin 568 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 161 bin 601´e ulaştığı bildirildi.