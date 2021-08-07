Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte tablo

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 941 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,02, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 45,91 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

7 AĞUSTOS CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

6 AĞUSTOS CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

6 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

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DÜNYADA CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 360 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 740 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 495 milyon 330 bin ile Hindistan, 348 milyon 970 bin ile ABD, 147 milyon 210 bin ile Brezilya, 99 milyon 650 bin ile Japonya, 93 milyon 750 bin ile Almanya, 85 milyon 800 bin ile İngiltere, 75 milyon 870 bin ile Fransa, 75 milyon 267 bin ile Türkiye, 71 milyon 40 bin ile Endonezya, 70 milyon 590 bin ile İtalya, 69 milyon 820 bin ile Meksika, 64 milyon 610 bin ile Rusya ve 58 milyon 100 bin ile İspanya izledi.