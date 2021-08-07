Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların tedbirlere uyması yönünde uyarılarda bulunuyor. Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden her akşam yayınlanıyor. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 941 oldu.

7 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

7 Ağustos koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

6 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,02, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 45,91 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 601 bin 929'u birinci doz, 28 milyon 498 bin 869'u ikinci doz, 5 milyon 453 bin 334'ü üçüncü doz olmak üzere 75 milyon 554 bin 132'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." ifadelerini kullandı.