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        Haberler Sağlık 7 adımda 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı!

        7 adımda 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı!

        Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek çoğu insanın istek listesinin başında gelir. Peki 100 yaşına kadar yaşamak için ne yapmak gerekiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 14:03 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:03
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        • 1

          Yazar Dan Buettner doğrudan kaynağa gitmeye karar verdi. National Geographic ve Ulusal Yaşlanma Enstitüsü ile birlikte çalışarak, dünyada Sardunya, İtalya, Okinawa, Japonya ve Loma Linda, Kaliforniya gibi insanların en uzun ve sağlıklı yaşadığı bölgeleri belirledi.

        • 2

          Bu bölgelere "mavi bölgeler" adını verdiler ve ardından bu popülasyonların ortak yönlerini keşfetmeye koyuldular. Örneğin, mavi bölgelerdeki insanlar gün boyunca doğal olarak aktiftir, topluluklarıyla anlamlı bağlantılara sahiptir ve bir amaç duygusuna sahiptirler.

        • 3

          Ancak The Blue Zones Kitchen adlı yemek kitabına göre diyetlerinin de ortak noktaları var.

        • 4

          Uzun ömürlü diyetlerin sağlığınız için de işe yaramasını sağlamanın bazı yolları şunlardır:

        • 5

          FASULYE YİYİN

          Mavi bölgelerdeki insanlar düzenli olarak fasulye tüketiyor; her gün en az yarım bardak. Fasulye (siyah, garbanzo ve beyaz gibi) ucuz bir bitki bazlı protein kaynağıdır ve daha düşük hastalık riskiyle bağlantılı ve bağırsak sağlığına iyi gelen bir besin maddesi olan lifle yüklüdür.

        • 6

          TURPGİLLERDEN OLUŞAN SEBZELERİ DAHİL EDİN

          Brokoli, karnabahar ve lahana, kalbinize iyi gelen ve bazı kanser türlerini önlemeye yardımcı olan doğal bileşikler içerir.

        • 7

          FINDIK ATIŞTIRIN

          Mavi bölgedeki asırlık insanlar günde yaklaşık 1 avuç fındık yiyor; bu da kabaca iki küçük avuç anlamına geliyor. Çeşitli faydalardan yararlanmak için yediğiniz türü (antep fıstığı, ceviz ve badem gibi) değiştirebilirsiniz. Yer fıstığı özellikle ekonomik bir seçimdir.

        • 8

          ÇOĞUNLUKLA SU İÇİN

          Mavi bölgelerdeki insanlar çay ve kahve gibi içecekler de içse de sıvı alımının büyük bir kısmı sudan gelmelidir. Soda gibi içecekler çoğu yetişkin için 1 numaralı ilave şeker kaynağıdır ve çoğu şekerli içecek zaten diğer besin maddelerini içermez. Her ne kadar kırmızı şarap bazı mavi bölgelerde popüler olsa da yazarlar, eğer içmediyseniz içmemeye başlamamanız gerektiğini belirtiyor.

        • 9

          DAHA AZ ŞEKER ALIN

          Mavi bölgelerdeki insanlar, Kuzey Amerika'da yediğimiz ilave şekerin yalnızca beşte birini yiyor. Gün boyu şekerli yiyecek ve içecek tüketmek yerine, özel günler için “bilerek” şeker tüketme eğiliminde oluyorlar.

        • 10

          DAHA FAZLA ETSİZ YEMEK YAPIN

          Mavi bölgelerde et, yemeğin merkezinde yer almaz. Daha çok bir garnitür veya tariflerdeki lezzeti artırmanın bir yolu. Yemekleri çoğunlukla bitki bazlıdır ve fasulye genellikle ana protein kaynağıdır (veya Okinawa, Japonya'da tofu).

        • 11

          MİNNETTARLIĞINIZI GÖSTERİN VE SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE YEMEK YİYİN

          Yemekten önce şükranınızı göstermek için bir dakikanızı ayırın ve ideal olarak aileniz ve arkadaşlarınızla yemeklerinizin tadını çıkarın.

        • 12
        • 13
        • 14
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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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