6.Uluslararası Ankara Kukla Festivali, internet olan her yerde izlenebilecek

Tiyatro Tempo'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 ülkenin kukla sanatçıları Ankara’dan tüm dünyaya seslenecek, her yaştan sanatseverleri kuklalarla bir araya getirecek.
Salgının süresince, sosyal ve kültürel ortamlara girme konusunda oluşan endişelerin oluştuğu bir ortamda kuklalara internet ortamında da olsa özgür bir alan yaratan "Tiyatro Tempo" değişik ülkelerden kukla sanatçılarını bir araya getiriyor ve festival heyecanını devam ettiriyor.
Bu yıl festival 17-25 Ekim tarihleri arasında "www.ankarakuklafest.com" adresinden herkes tarafından izlenebilecek.
Türkiye dahil toplam 12 ülkeden kukla tiyatroları ile festivalde bir araya gelecek. Oyunlarıyla festivali renklendirecek ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra ABD, Hollanda, Avustralya, Bulgaristan, Rusya, Almanya, İsrail, Hindistan, Estonya, Gürcistan, Kazakistan yer alacak.
Bu ülkelerden katılacak gruplar tarafından 6 çocuk oyunu, 3 aile oyunu, 5 gençlik oyunu ve 3 yetişkin oyunu, bütün ülkelerde seyredilebilmesi için her biri farklı zaman dilimlerinde 3'er kez sergilenecek.
- Festivalde sergi ve seminerler de olacak
Festival açılışında Festival Direktörü Marina Yüce, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) Türkiye Merkezi Başkanı ve KUKSADER Başkanı Haluk Yüce, UNIMA (Uluslararası Kukla Tiyatroları Birliği) Başkanı Dadi Pudumjee, ASSITEJ Başkanı Yvette Hardie, UNIMA Türkiye Başkanı Şafak Poyraz konuşmalar yapacak.
Kuklalar-Kuklacılar adlı fotoğraf sergisinde fotoğraf sanatçısı Semih Yolaçan değişik ülkelerin kukla sanatçılarıyla yaptığı çalışmada kuklanın gücü ve kuklacının enerjisine odaklanacak.
Minyatür sanatçısı Ayşe Keskin Uysal ise gölge kukla geleneğimizin kahramanlarını mercek altına alıyor. Sanatçı Uysal, "Gölgede Kalanlar" adını verdiği, Milli Kütüphane’nin koleksiyonları arasında yer alan Karagöz temalı çalışmasında minyatür tekniği ile Karagöz oyunlarındaki tiplere incecik fırçalarıyla ruh verecek.
Festival süresince ABD'den Connecticut Üniversitesi Kukla Bölüm Başkanı olan Bart Roccoberton’ın farklı bir teknik kullanarak yaptığı kuklalardan oluşan bir sergi de online izlenebilecek.
Prof. Roccoberton da canlı olarak yayınlanacak "Kukla Yapımı: UConn Kukla Sanatı Programının Geçmişi, Günümüz ve Geleceği" isimli söyleşide Roccoberton kukla serüveninden ve kendi geliştirdiği kukla yapım tekniğinden söz edilecek.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Züleyha Çubuk Eşigül ile Haluk Yüce "Karagöz’ün Tarihsel Gelişimi ve Teknik Altyapısı" konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.
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