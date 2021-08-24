69 milyarlık alacak yapılandırıldı

7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için 3 milyon 480 bin 533 mükellef başvururken, 69,1 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Başvurular 31 Ağustos tarihinde sona erecek.

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