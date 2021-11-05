685 kilometre pedal çevirip 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaşacaklar

AA

Hatay Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Şerafettin Kaya, "Atamızın Yolundayız" sloganıyla Ankara'ya tur düzenlediklerini söyledi.

Kulüp üyesi 6 bisikletçiyle Antakya'dan yola çıkacaklarını anlatan Kaya, 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaşarak mozoleye bayrak bırakacaklarını belirtti.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen bisikletçilerle orada buluşacaklarını kaydeden Kaya, "Tüm bisikletçi gruplar, kendi illerinden getirdikleri bayrakları, toprakları ve benzeri değerleri mozoleye bırakacak. Bu arada hem Ata'mızı anmış oluyoruz hem de Cumhuriyet'e sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Bunu bisikletle yapmanın bir amacı da bisikletlerin trafikte var olduğu konusunda farkındalık yaratmak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 6 bisikletli Ankara'ya doğru yola çıktı.