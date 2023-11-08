68 ülkeye ait sahte pasaport ve kimliklerle yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, farklı ülkelere ait sahte kimlik ve pasaport yaparak göçmen kaçakçılığıyla ilgili ticari faaliyette bulunan 1 şüpheliyi düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

ÜSTÜNDEN ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Üstünde çok sayıda sahte kimlik ve sürücü belgesi bulunan şüphelinin Fatih'teki evi ile iş yerinde arama yaptı.

SAHTE VİZE ETİKETİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 47 ülkeye ait 330 sahte pasaport, 21 ülkeye ait 230 sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi, 10 ülkeye ait 1132 sahte vize etiketi ile 3 mor ışık cihazı ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.