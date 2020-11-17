670 yıllık İmera Manastırı'nda kısmi restorasyon tamamlandı

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Merkeze bağlı eski adıyla "İmera" olarak bilinen Olucak köyü sınırları içinde yer alan İmera Manastırı, gotik mimarisi, giriş kapısının doğuda yer alması ve yapımında kullanılan aydınlatma tekniğiyle Doğu Karadeniz'in önemli inanç yapıları arasında gösteriliyor. İl Özel İdaresince yapının kısmi onarımı için yürütülen 200 bin liralık restorasyonla manastırın çatısı, yıpranmış eksik taşları, içindeki hasarlı bir sütunu ile kapısı onarıldı.