67 milyonluk vurgunun detayları!

İstanbul'da toplamda 67 milyon liralık dolandırıcılık yapan 5'i kadın 36 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin elde ettikleri geliri kadınların üzerine tarla, ev, otomobil alarak değerlendirdikleri ortaya çıktı. Öte yandan dolandırıcıların 6 ay boyunca toplamda 50 milyon lirasını çaldıkları Nevra K'ya kabusu yaşattıkları bir çok gece telefonunu açık bırakarak uyumasını istedikleri öğrenildi. Şüphelilerin kandırdıkları Nevra K.'dan para almak için Şanlıurfa'dan ailece İstanbul'a geldikleri parayı aldıktan sonra tatil yapıp tekrar memleketlerine döndükleri belirlendi.
İstanbul'da dolandırıcılık olayı polise yapılan ihbarla ortaya çıkmıştı. Dolandırıcılık Büro Amirliğini arayan bir ihbarcı "Şişli'de bir kadın dolandırılıyor. Şu ana kadar 50 milyon lirasını aldılar" şeklindeki ihbarı üzerine büyük bir soruşturma başlamıştı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada kısa sürede kadının kimliğine ulaşmıştı. Dolandırıldığının farkında olmadığı kadının Nevra K.'nın ihracat işiyle uğraştığı belirlendi.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Nevra K.'nın kendisini polis ve savcı olarak arayan dolandırıcılara inandığı ve toplamda 50 milyon liralık bir ödeme yaptığını tespit etti. Bu gelişme üzerine başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke elemanlarının kimlikleri ve oturdukları adresler tespit edildi.
EV, OTOMOBİL VE TARLA ALMIŞLAR
Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatla polis şüphelilerin çaldıkları paralarla aldıkları arsa, otomobil, evleri inceleme altına aldı. Şüphelilerin çaldıkları paralarla aldıkları hepsi lüks 52 otomobil, 24 tarla, Antalya'da 8 milyon lira değerinde bir ev ile bir benzin istasyonu ve lüks bir kuaför salonu olduğunu belirledi. Çetenin kadınların üzerine yaptıkları bu mallara savcılık tarafından operasyondan bir gün önce "Satılamaz" kaydı konuldu.
40 EKİPLE 9 İLDE OPERASYON YAPILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye basarken, 30 ayrı ekiple Şanlıurfa'ya çıkarma yaptı. Toplam'da 40 ekibin katılımıyla 9 ilde yapılan operasyon eş zamanlı olarak başladı. Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan ve 43 hedefin bulunduğu operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
TELEFONU AÇIK BIRAKIP UYUMASINI İSTEMİŞLER
Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin toplamda 50 milyon lira aldıkları Nevra K.'ya aylarca adeta kabusu yaşattıkları belirlendi. Kısa bir süre önce anne ve babasını kaybettiği öğrenilen Nevra K.'yla ilk önce geçtiğimiz Ekim ayında savcı olarak arayarak tanışan şüphelilerin onu kısa sürede bir terör operasyonu içinde olduğuna inandırdıkları öğrenildi. "Fetö örgütü sizin mallarınıza el koyacak. Onları satın bize verin, Merkez bankasına yatıracağız. Operasyon bitince alacaksınız." sözlerine inanan Nevra K.'nın her gün sözde savcı ve polislerle konuştuğu belirlendi. Şüphelilerin bazı geceler Nevra K.'ya telefonunu açık bırakarak uyumasını sağladıkları öğrenildi.
AİLECE PARA ALMAYA GELİP TATİL YAPMIŞLAR
Şüphelilerin Nevra K.'dan sürekli para almaya başladıktan sonra oldukça rahatladıkları bazı olaylarda ailece Şanlı Urfa'dan gelerek aldıkları parayla bir süre tatil yaptıktan sonra geri döndükleri belirlendi.
13 KİŞİ TEŞHİS EDİLDİ
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada Nevra K.' kendisinden para alan 8 kişiyi teşhis ettiği öğrenildi. Zanlıların benzer yöntemle 1 milyon dolar parasını aldığı mühendis Ceren A.'nın ise 5 kişiyi teşhis ettiği öğrenildi. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda polis geliş kayıtları olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.
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