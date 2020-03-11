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67 gündür kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - TUNCELİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Arama kurtarma ekibinin baraj gölünde botla arama çalışmaları- Ekiplerin bölgede hazır bekleyen araçlarının görüntüsü- Arama yapılan bölgede hazır bekletilen ambulansların görüntüsü- Baraj gölünde arama yapan ekibin botla kıyıya ulaşması- Jandarma personelinin iz takip köpeğiyle bölgedeki görüntüsü

Tunceli'de 67 gündür kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyorTUNCELİ (AA) - Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de iz takip ve arama kurtarma köpeğiyle katıldı.Arama çalışmalarını desteklemek amacıyla yaklaşık bir aydır kademeli olarak su seviyesinin düşürülmeye devam edildiği baraj gölünde sudaki görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, botlarla göl yüzeyinde geniş çaplı arama yaptı.Jandarma ekibinin İz takip ve arama kurtarma köpekleriyle kıyılarda gün boyu sürdürülen arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olayın araştırılması için gönderdiği 4 kişilik özel ekip de Doku'nun bulması için çalışmalarını sürdürüyor.- OlayTunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.