Çayırdaki tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 2019 yılının Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Türk bayrağını göndere çekti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, milletleri millet yapan unsurun ortak gelecek, arzu ve istekleri olduğu kadar milletlerin geçmişleri ve töreleri olduğunu söyledi.

Olimpiyatlardan sonra dünyanın en köklü geleneğinin Kırkpınar olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Aslında biz burada bugün 660 yıllık bir geleneği beraberce yaşamak, yaşatmak ve geleceğe taşımak için bulunuyoruz. Milletler geleneklerini yaşatmak için seçici davranırlar, inşa ettikleri gelenekler için de geleceğe taşıdıkları gelenekler için de hep seçici olmuşlardır. Yağlı güreşi asırlardır bu millet neden yaşatıyor derseniz çünkü yağlı güreş Türk milletinin karakterini en iyi şekilde yansıtan spordur. Yağlı güreş, sadece bir spor değildir. Aynı zamanda yiğitlik, mertlik, güç ve zekadır, tutamadığınız eli, tutamadığınız bileği, kavrayamadığınız bedeni en iyi şekilde hissetmektir, taktik, beceridir, kabiliyettir. Bu yönleriyle yağlı güreş, bizim milletimizin alplik geleneğinin en iyi yansımasıdır. Kırkpınar'ı yaşatan ona gönül verenlerdir."

Kırkpınar'ın yaşatılmasında herkesin emeği olduğunu belirten Vali Canalp, pehlivanlara başarı diledi.

BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'IN KONUŞMASI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise arzu etmelerine rağmen 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni gerçekleştiremediklerini söyledi.

Her şeyin başının sağlık olduğunun altını çizen Gürkan, "Bugünü Valimizle, Federasyon Başkanımızla, Ağamızla, Yağlı Güreş Düzenleyen Tarihi Kentler Birliğiyle ilmek ilmek ördük. İstedik ki Türk'ün ata sporu yağlı güreş ara vermeden devam etsin, pehlivanlarımız Hazreti Hamza'dan aldıkları güçle meydanı titretsin istedik." diye konuştu.

Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun onayı ve güreşe emek veren herkesin destekleriyle 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni gerçekleştirmenin haklı gurur, mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Türk'ün ata sporunu geleceğe en iyi şekilde taşımaya karalı olduklarını vurgulayan Gürkan, "Dün, Koca Yusuflara, Kel Aliçolara, Adalı Halillere, Kurtderelilere nam vermiş bu dualı çayır, bugün Orhan Okulularla, Mehmet Yeşil Yeşillerle, Fatih Atlılarla, Ali Gürbüzlerle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Tüm pehlivanlarımızı bir kez daha canıgönülden kutluyorum, helal olsun onlara. Türk'ün ata sporu güreşlerimiz, Edirne'mize, milletimize, ülkemize, pehlivanlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Öğretmeni Atatürk olanın ödevi memleket olur. Biz bu memleket sevdasıyla Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin armağan ettiği bu topraklarda nice Kırkpınarları büyük Türk milletiyle hep birlikte gerçekleştirecek ve evlatlarımıza da aldığımızdan daha iyi şekilde teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FEDERASYON BAŞKANI AYDIN VE AĞA SELİM'İN KONUŞMASI

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, salgında yaşamını yitiren Avrupa şampiyonu Reşit Karabacak ve Pele Mehmet olarak bilinen Başcazgır Mehmet Tura'yı anarak sözlerine başladı.

Kırkpınar'ın yapılmasına özel izin veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na teşekkür eden Aydın, "Bir buçuk yıl aradan sonra Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılmasında emekleri olan Sayın Vali Canalp, Sayın Belediye Başkanı Gürkan, Sayın Güreş Ağası Selim'e teşekkürlerimi sunuyorum. Kol bağlayan pehlivanlara, cazgırlara, davul zurna ekibine, hakemlere, basın mensuplarına başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise geçen sene salgın nedeniyle güreşlerin yapılamadığını ve salgında güreş camiasından kayıpların yaşandığını anımsattı.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Selim, güzel bir organizasyon olması temennisinde bulundu, güzel güreşler yapılacağına inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından pehlivanların yanı sıra Kırkpınar'da görevli hakem, cazgır, davul-zurna ekibinin bulunduğu kortej, Edirne Belediyesinin bandosu eşliğinde tribünleri dolaştı.