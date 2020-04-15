"66. Sait Faik Hikaye Armağanı"nın 10 kitaplık listesi açıklandı

AA

Darüşşafaka Cemiyeti ve İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle bu yıl 66. kez düzenlenen etkinlik kapsamında jüri üyeleriyle alınan ortak karar sonucunda, ödül yönetmeliğinde bir yeniliğe gidildi ve 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi.

Doğan Hızlan'ın başkanlığı üstlendiği, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celal, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen'in yer aldığı ön jüri tarafından oluşturulan liste, 123 kitap arasından seçildi.

Listede; Pınar Öğünç'ün kaleme aldığı "Beterotu", Elif Hümeyra Aydın'ın "Doğum Lekesi", Ethem Baran'ın "Döngel Dünya", Faruk Turinay'ın "Şapkamın İçindeki Kıraathane", Mevsim Yenice'nin "Bilinmeyen Sular", Murat Özyaşar'ın "Aslı Gibidir", Nurhan Süerdem'in "Maruzatım Var", Özgür Çırak'ın "Sıcacık Bir Ev", Sevda Kaynar'ın "İki İstasyon" ve Şermin Yaşar'ın "Gelirken Ekmek Al." eserleri yer alıyor.