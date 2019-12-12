AA

Bakan Koca, sağlık turizmi kapsamında yürütülecek çalışmaların detaylarını anlattı.

Türkiye'nin sağlık turizminde yoğun bir döneme gireceğini vurgulayan Koca, geçen yıla göre Türkiye'ye gelen hasta sayısında yüzde 30'luk bir artışın yaşandığına dikkati çekti.

Geçen yıl Türkiye'ye 553 bin hastanın geldiğini belirten Koca, "Bu yılın 10 ayında sağlık turizminde 650 bin hasta tedavi için Türkiye'ye geldi. Yıl sonuna kadar bu sayının 760 bin olmasını bekliyoruz. 2023 yılı için 1,5 milyon hasta ve 10 milyar dolar gibi bir gelir hedefledik. Bunu çok erken dönemde yakalayabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

" HASTAYI VE HASTALIĞIN SEYRİNİ TAKİP EDECEĞİZ "

AA'nın haberine göre; Bakan Koca, kanunla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) sağlık turizminde önemli bir rolü olacağını vurgulayarak, "2020 için 20 ülkeye, özelikle sağlık koordinasyon ofisleri ve tanı merkezleri açmayı hedefledik. Bu çerçevede Moskova, Azerbaycan, üçüncüsü de Özbekistan'da olmak üzere ofisler açacağız. Önümüzdeki yıl için de bu sayıyı 20'ye tamamlamayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Türkiye'de tedavi olacak hastaların MR, Tomografi, PET-CT gibi ileri tetkiklerle detaylı teşhisle konulan işlemlerinin ve gerektiğinde de küçük müdahalelerin kamu özel veya üniversite hastanelerinde yapılabileceğini aktaran Koca, devamında ise hastaların kontrolünün açılacak tanı merkezlerinde yürütüleceğini söyledi.

Koca, "Ülkemizdeki tedavisi bittikten sonra, kendi ülkelerinde takiplerinin yapılabildiği merkezleri kast ediyoruz. Burada yapılacak tetkiklerde hem ülkemizde yapılacak tedavilerin şeklini belirleyeceğiz hem de tedavi sonrası hastayı ve hastalığın seyrini takip edeceğiz." dedi.

" SAĞLIK MÜŞAVİRLERİ YENI YILDA GÖREVE BAŞLAYACAK "

Sağlık turizmi çalışmalarının önemli bir ayağının, Özbekistan'da ilk kez düzenlenen Türk-Özbek Sağlık İş Forumu kapsamında gerçekleştirildiğini ifade eden Koca, yüksek düzeyli bir katılımın sağlandığı forumda önemli anlaşmalara imza atıldığını bildirdi.

Özbekistan ile birlikte Türk Konseyi'ne üye olan ülkelerle forum düzenleme kararı aldıklarını dile getiren Koca, "Bundan sonraki süreçte Türki Cumhuriyetlerde konsey üyelerden başlayarak yapılmasının uygun olacağını düşündük. Çok yoğun bir ilginin olduğu foruma, Türk yatırımcılardan 80'e yakın firma katıldı. Özbekistan'da bu anlamda ciddi bir ilgi ile karşılandıklarını net görmüş olduk." diye konuştu.

Bakan Koca, Türk-Özbek Sağlık İş Forumu kapsamında sağlık haftasının da düzenlendiğin, Türkiye'den 27 cerrahın Taşkent'teki 3 farklı hastanede çocuk, kalp, göz, üroloji ve ortopedi alanlarında müdahaleleri yaptığını, benzer faaliyetleri her yıl devam ettirmeyi düşündüklerini belirtti.

20 ÜLKE BELİRLENDİ

Sağlık turizmi çalışmalarındaki önemli bir çalışmanın da sağlık müşavirlerinin atanması olacağı bilgisini veren Koca, "2020 için sağlık müşavirliği atamalarımız olacak. Bunun için de 20 ülke belirledik. Bu ülkelerden birisi de Özbekistan olacak. Önümüzdeki haftalar içinde bu anlamda Özbekistan'a sağlık müşaviri ataması olacak. Yeni yılla birlikte sağlık müşavirleri göreve başlayacak." diye konuştu.

Bakan Koca, sağlık müşavirlerinin alanında tecrübeli, görevlendirileceği ülkenin dilini bilen ve sağlık turizmi konusunda da deneyim sahibi olma özelliklerine göre belirleneceğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık kapasitesinin, imkanlarının ve potansiyelinin yurt dışında etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlamak amacıyla kurulan USHAŞ aracılığıyla birçok ülkeyle sağlık iş forumları düzenlemek istediklerini belirten Koca, Türkiye'deki yatırımcılar, hastane sahipleri, ilaç, tıbbi cihaz dahil olmak üzere sağlıkla ilgili olan herkesi ilgili ülkede karşılığı olan yatırımcılarla karşı karşıya getirmek istediklerini sözlerine ekledi.