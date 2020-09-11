65 yıllık ekmek teknesi "bıçak bileme çarkı"yla 7 çocuk büyüttü

Kömür Mahallesi'nde eşi ve küçük oğlu ile yaşayan Turan, 1955 yılında asker arkadaşının tavsiyesiyle demircide yaklaşık 15 kilogram ağırlığında ayak gücü ile çalışan bıçak bileme çarkı yaptırarak mesleğe adım attı.
Zorluklar içinde köy köy gezerek bıçak bileyip 7 çocuk büyüten Turan, ilerleyen yaşına rağmen, çevresinden gelen talepleri geri çevirmeyerek, evinde bulanan bıçak bileme çarkının başına geçiyor.
Mesleği 4 oğluna da öğreten Turan, aldığı pikapla ilçe ve mahalleleri dolaşan ve bıçak bileme çarkı yerine teknolojiden faydalanan küçük oğlu 37 yaşındaki Çetin Turan'a gücü yettiğince yardımcı oluyor.
- "Makineyi bir sene kayış bağlayıp sırtımda gezdirdim"
Turan, AA muhabirine, çok zahmetli olmasına rağmen mesleğini severek yaptığını ifade etti.
Turan, şunları söyledi:
"Pınarbaşı ilçesinde bir asker arkadaşım vardı, yanına gittim. 'Hastasın, inşaatta çalışamazsın' dedi. 'Bir çark taşı yap, onunla köylerde bıçak biler, ekmek paranı kazanırsın.' dedi. Arkadaşın tavsiyesi ile demircide çark taşı yaptırdım. 1955 yılında çalışmaya başladım. Bir kısmını ben kendim yaptım. Bunu bir sene kayış bağlayıp sırtımda gezdirdim. Daha sonra eşekle köyleri gezdim. Eşekten sonra bir at aldım, at arabası ile köyleri gezmeye başladım. Büyük oğlum ile birlikte gittik. 4 oğlan, 3 kızımı gücüm yettiği kadar okuttum, 6'sını evlendirdim. Küçük oğlum bekar, yanımda."
- "Seve seve yapıyordum"
Mesleğe gönül verdiğini anlatan Turan, "Seve seve yapıyordum. Ekmek parası için mecbur gidiyorduk. Bu şekilde ekmek parasını kazandım. Hayat böyle devam etti. Mesleği çocuklara öğrettim, şimdi onlar yapıyor. 4 oğlum da mesleği yapıyor. İş olduğu zaman başka iş de yapıyorlar." diye konuştu.
Mesleğe adım attığında evli olduğunu ve o dönem iyi para kazandığını aktaran Turan, "Şimdiki gibi değildi. Vatandaş geliyordu, bıçağını biletiyordu. Şimdi, 'Gider sıfır bıçak alırım, niye onunla uğraşacağım.' diyor." şeklinde konuştu.
Çalışır vaziyetteki 65 yıllık ekmek teknesi çarkını evinde saklayan Turan, çevreden gelen taleplere de ilerleyen yaşına rağmen kayıtsız kalmıyor.
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