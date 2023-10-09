65 yaşında ama insanlar kızı ve torunundan ayıramıyor! Genç görünümünün sırrını paylaştı
65 yaşında genç bir görünüme sahip olan Lesley Maxwell aynı zamanda bir büyükanne. İnsanlar çoğu zaman Lesley Maxwell'in kızı ve torunundan ayıramıyor. Maxwell yaşına rağmen nasıl dinç ve enerjik kaldığını paylaştı.
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KİMSE 65 YAŞINDA OLDUĞUNA İNANMIYOR
Tipik büyükannelerden farklı olan Lesley Maxwell, haftanın 5 günü spor yapıyor. Hatta ilk fitness yarışmasını 49 yaşında kazandı. Instagram'da 130 binden fazla takipçisi bulunan Lesley, Melbourne'da yaşıyor.
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BESLENME DÜZENİNE DİKKAT EDİYOR
65 yaşındaki Lesley Maxwell, fitness ve sağlıklı yaşam tarzına her zaman büyük ilgi duyduğunu belirtti. Her zaman vücudunu daha genç göstermek ve hissetmek için beslendiğini söylüyor.
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KADINLARIN AĞRILIK KALDIRMASINI ÖNERİYOR
Lesley'nin bir kızı ve 3 torunu var. 48 yaşındayken antrenörlük yapmaya başlayan Lesley, ağırlık antremanlarını her yaşta kadına öneriyor.
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YAŞLANMA KARŞITI ETKİ YARATIYOR
Formda kalmak ve kemiklerini güçlendirmek isteyen kişilerin ağırlık çalışması gerektiğini belirten Lesley bu yöntemin yaşlanma karşıtı etki yararttığını söylüyor.
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Fotoğraflar: Lesley Maxwell Instagram
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