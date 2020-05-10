65 yaş ve üzerindekiler güzel havanın keyfini çıkardı (2) - MUĞLA

AA

Muğla'da yapılan çağrıya kulak vererek evde kalanlar sayesinde 65 yaş ve üstü kişiler rahatlıkla sokaklarda yürüyüş yapıp parklarda güneşlendi.Polis ekipleri ve bekçiler yoğunluk olan bölgelerde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.Marmaris ilçesinde ise sahiller ve yürüyüş yolları bir günlüğüne yaşlılar için açıldı. İlçede 65 yaş ve üstü kişilerle kronik hastalığı olanlar sahil ve yürüyüş yollarında sosyal mesafe kuralına riayet ederek gezdi. Diğer kent sakinleri ise büyük çoğunluğu yaşlılara saygı için sokağa çıkmadı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent meydanında yürüyüşe çıkanlara çiçek verdi, annelerin de gününü kutladı.Ortaca ilçesinde uzun bir aradan sonra sokağa çıkanlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sahil bandında yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü kişiler güneşlendi.