65 yaş ve üzerindekiler güzel havanın keyfini çıkardı (2) - MARMARİS

AA

Antalya'da, salgın nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra dışarı çıktı.Kentin özellikle deniz manzaralı Atatürk ve Falez parklarında yürüyüş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bazı yaşlılar bisiklete bindi, bazıları ise banklarda oturup denize seyrederek vakit geçirdi. Tekerlekli sandalyedeki bazı yaşlılar da yakınlarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini yaşadı.Güllük Caddesi'nde yürüyüş yapan 66 yaşındaki Nesime Platin, uzun süre sonra ilk defa dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sokağa çıkış iznine rağmen tedbiri elden bırakmadığını belirten Platin, "Tulumumu, eldivenimi, yüz siperliğimi ve maskemi taktım. Evde annem var hasta o nedenle daha çok dikkat ediyorum. Cadde ve sokakları, parkları gezdim." dedi.Atatürk Parkı'ndan Konyaaltı Sahili'ni izleyen 70 yaşındaki emekli İbrahim Akın ise 2 aydır evden hiç çıkmadığını kaydetti. Akın, dışarı çıkar çıkmaz en çok özlediği sahil ve denizi izlediğini dile getirdi.90 yaşındaki Fatma Sar da uzun süre sonra dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Şar, evinden dışarıya çıkarken balkondan kendisini izleyen torununun kızı 9 aylık Ayşe Eliz'e el salladı.- MuğlaMuğla'da yapılan çağrıya kulak vererek evde kalanlar sayesinde 65 yaş ve üstü kişiler rahatlıkla sokaklarda yürüyüş yapıp parklarda güneşlendi.Polis ekipleri ve bekçiler yoğunluk olan bölgelerde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.Marmaris ilçesinde ise sahiller ve yürüyüş yolları bir günlüğüne yaşlılar için açıldı. İlçede 65 yaş ve üstü kişilerle kronik hastalığı olanlar sahil ve yürüyüş yollarında sosyal mesafe kuralına riayet ederek gezdi. Diğer kent sakinleri ise büyük çoğunluğu yaşlılara saygı için sokağa çıkmadı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent meydanında yürüyüşe çıkanlara çiçek verdi, annelerin de gününü kutladı.Ortaca ilçesinde uzun bir aradan sonra sokağa çıkanlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sahil bandında yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü kişiler güneşlendi.Isparta ve Burdur'da da 65 yaş ve üstü kişilerle kronik rahatsızlığı bulunanlar kendileri için tanınan 4 saatlik sokak çıkma esnekliğini park ve sokaklarda yürüyüş yaparak değerlendirdi.Burdur Valisi Hasan Şıldak, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla sohbet etti bugünü iyi değerlendirmelerini söyledi.