65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - ŞANLIURFA

AA

- Şanlıurfa

Şanlıurfa’da yaşlıların tercihi tarihi Balıklıgöl yerleşkesi oldu.Kentte saatin 12.00'yi göstermesiyle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar dışarı çıktı.Özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi ile Fatih Sultan Mehmet, Şehitlik, Turgut Özal parkları gibi yeşil ve gölgelik alanlara gelen yaşlılar, burada yürüyüş yaptı, banklarda oturdu.Maskelerini takarak güzel havanın tadını çıkaran yaşlılar, Balıklıgöl'deki balıklara da yem atmayı ihmal etmedi.