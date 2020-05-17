65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - MANİSA

AA

Manisa'da hava sıcaklığının 39 dereceyi bulması nedeniyle dışarıya çıkan vatandaşların sayısının geçen haftaya göre azaldığı görüldü.İl merkezinde Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül Caddeleri, Ulu Park, Saruhan Park, Emekliler Parkı başta olmak üzere park ve caddelere çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar gölge alanlarda yürüyüş yapıp, ağaçların altında dinlendi, banklarda oturdu.Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki parklara ve meydanlara gelen 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı.