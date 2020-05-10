65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - MANİSA

AA

İl merkezinde Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül caddeleri Ulu Park, Emekliler Parkı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yoğunlukla görüldü.89 yaşındaki İbrahim Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2 aydır evden dışarı çıkmadığını belirterek, "Uzun bir aradan sonra dışarı çıkına ayaklarım rahatsız oldu. Ayaklarım açılsın diye yürüdüm biraz." dedi.68 yaşındaki Hatice Deniz de 2 ay sonra ilk kez dışarı çıktığı için duygulandığını, göz yaşlarını tutamadığını söyledi.80 yaşındaki Gani Erol ise kendileri için tanınan sürede hava almak için etrafı gezeceğini belirtti.Nazmiye Anlaşıkol (70) da uzun zaman sonra dışarı çıkınca binaların üzerine üzerine geliyormuş gibi tuhaf hissettiğini ifade etti.Havva Tıkız (67) "2 ay sonra dışarı çıkınca değişiklik hissediyor insan. Her yer değişmiş gibi geldi bana. 2 aydır evdeyim, kimseyi görmedim." dedi.Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentteki 11 noktada parklara ve meydanlara gelen 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı.