AA

65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - DENİZLİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı- 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlardan görüntü- Cami avlusunda oturan vatandaşlardan görüntü- Vatandaşlarla röportaj

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. Vatandaşlar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yürüdü, buradaki camdan horoz heykelinin önünde fotoğrag çektirdi. Bazıları ise Delikli Çınar Yeni Camisi'nin avlusunda oturdu.