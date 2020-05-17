65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı - MUŞ

Hava sıcaklığının 19 derece olduğu Muş'ta sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşların genel kurallara uyup maske taktıkları görüldü.Vatandaşlar, belediyenin gölet ve parklarına gelen yaşlılar yürüyüş yapıp parklarda dinlenme fırsatı buldu.

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