65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - KONYA

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bugün sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.Konya genelinde saat 12.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına uyup maske taktığı gözlendi.65 yaş ve üstü vatandaşlar, kentin en işlek yerlerinden Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı ve Kültür Park ve diğer dinlenme alanlarında yürüyüş ve spor yaparak vakit geçirdi.Eşiyle Mevlana Meydanı'na gelen 70 yaşındaki Zeki Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 aydır evde olduklarını, salgının en kısa zamanda sona ermesini dilediklerini söyledi.Oğuz, güzel havanın tadını çıkarmak için eşi Fatma Oğuz'la dolaşmaya çıktığını belirterek, "2 aydır evde hapis durumdayız. Benim için kaçırılmış bir mevsim oldu. Ben Şubat ayında doğaya çıkmaya başlarım. Eski gazeteci ve fotoğrafçıyım. Şubattan başlayıp bugünlere kadar Konya doğasının en güzel zamanıdır. O yüzden ben bu zamana kaçırılmış bir mevsim gözüyle bakıyorum şu anda. Hem keyifli vakit geçirmek hem fotoğraf çekmek için doğaya çıkmayı çok severim. Bugünlerde evde zaman zor geçiyor. Bol bol kitap okumaya çalışıyorum." diye konuştu.- KaramanKaraman'da, kent genelinde saat 12.00'de sokağa çıkan yaşlıların sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi.Bazı yaşlılar evlerinin önünde oturmayı tercih ederken bazıları yürüyüş yaptı, evlerine yakın mesafedeki park ve bahçelerde dolaştı.Bazı yaşlılar yolda gördükleri arkadaşlarıyla tokalaşmak yerine sosyal mesafe kuralına uyarak selamlaştı.- AksarayAksaray'da uzun süredir evde kalan 65 yaş üstü vatandaşların, yasağın süreli olarak kalkmasıyla sokağa çıktıkları görüldü.Maske ve eldiven kullanarak sokağa çıkan yaşlılar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Ulu Cami çevresinde sosyal mesafeye dikkat ederek güzel havanın keyfini çıkardı.- AfyonkarahisarAfyonkarahisar'da da saat 12.00 itibarıyla Kent Meydanı başta olmak üzere park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı.Maskelerini takarak sokağa çıkan yaşlılar, sosyal mesafeyi koruyarak parklarda sıcak havanın tadını çıkardı.
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